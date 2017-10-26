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Политика

Врио губернатора Псковской области получил право назначать врио заместителей

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области получил право назначать временно исполняющих обязанности заместителей губернатора. Законопроект «О внесении изменения в статью 10.1 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 26 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По уставу Псковской области, временно исполняющий полномочия губернатора области был не вправе назначать на должность и освобождать от должности своих заместителей. В то же время на практике может возникнуть ситуация, когда в период до вступления в должность избранного главы региона полномочия заместителя губернатора могут быть прекращены по собственному желанию или соглашению сторон. В таком случае полномочия заместителя губернатора области  при отсутствии возможности их перераспределения между другими заместителями останутся без исполнения.

В связи с этим и предлагалось дополнить закон положением о возможности назначения временно исполняющих обязанности заместителей губернатора области на период до вступления в должность избранного главы региона.

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