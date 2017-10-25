205 миллионов принесли арендаторы псковских лесов в бюджеты всех уровней за 9 месяцев

12:53, 26 октября 2017, ПАИ

По состоянию на 1 октября в бюджеты всех уровней за использование лесов Псковской области поступили 205 млн 340 тысяч рублей, из них 80 млн - в казну региона. План платежей выполнен на 112%, доложил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на 13-й сессии Псковского областного Собрания 26 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Мусатов отметил, что земли лесного фонда занимают 42,9% территории Псковской области, их общая площадь составляет 2 млн 384 га.

По его словам, расчетная лесосека составляет более 5 млн кубометров, а использование лесов за 9 месяцев текущего года достигло 24% от плана - 1 млн 300 тысяч кубометров. По прогнозам, к концу года освоение лесов превысит 30% и будет выше показателей 2016 года.

Виктор Мусатов заметил, что наблюдается рост заготовки древесины. На данный момент в регионе заключены 194 договора аренды с целью заготовки древесины на 45% площади лесного фонда региона.

При этом Виктор Мусатов заявил, что есть существенная недоимка по договорам аренды лесов, которая составляет порядка 76 млн рублей, из них 50 млн - в федеральный бюджет, недоимка по действующим договорам - около 4 млн, и к концу года ее планируется сократить. Ведется претензионная работа по данным фактам, уточнил Виктор Мусатов. По его словам, существует большая недоимка по расторгнутым договорам, при чём, порядка 60 млн рублей – по одному предприятию. Спикер заметил, что получить данные средства практически невозможно.