Положительная динамика по лесовосстановлению наблюдается в Псковской области

13:45, 26 октября 2017, ПАИ

В Псковской области наблюдается положительная динамика по лесовосстановлению. Об этом доложил председатель Госкомитета региона по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на 13-й сессии Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Мусатова, на 2017 год общий объем лесовосстановления увеличен до 5 тысяч га, причем без роста субвенций. Это на 34% больше планового объема на 2016 год, уточнил спикер. На сегодняшний день восстановлены 3 тыс. 370 га, план выполнен на 67%. Виктор Мусатов добавил, что принимаются все необходимые меры для выполнения годового плана.

Показатели по искусственному лесовосстановлению и дополнению лесных культур уже достигнуты, заявил он. «Псковская область на сегодняшний день полностью обеспечена собственным посадочным материалом», - сообщил Виктор Мусатов.

Также он остановился на неудовлетворительном санитарном состоянии лесных культур на 1 тыс. 626 га, что связано с неблагоприятными погодными условиями. В частности, значимый ущерб нанесло выпадение снега.

В заключение Виктор Мусатов отметил, что за 9 месяцев санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на 342 га лесов в Псковской области, лесопатологическое обследование - на 33 га.