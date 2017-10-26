74 миллиона на лесоустройство планирует получить Псковская область в 2018 году

14:04, 26 октября 2017, ПАИ

Для увеличения объема лесоустройства Госкомитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды обратился в Рослесхоз с просьбой выделить дополнительно 74 млн рублей, сообщил председатель комитета Виктор Мусатов на 13-й сессии Псковского областного Собрания 26 октября. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, это позволит за 4 года провести лесоустройство в лесничествах, где устарели документы.

«Мы получили одобрение в профильных управлениях Рослесхоза, и с большой вероятностью получим эти объемы финансирования в 2018 году», - сообщил председатель комитета и добавил, что в следующем году финансирование из федерального бюджета итак будет увеличено на 20 млн рублей.

Виктор Мусатов отметил, что проблем в лесном хозяйстве достаточно. В частности, в 6 лесничествах области устарели материалы лесоустройства, их срок давности составляет порядка 20 лет и не отражает фактическое состояние лесного фонда.

В ближайшие два года лесоустройство будет проведено в Псковском и Порховском районах. По плану в регионе должно проводиться лесоустройство в 1 лесничестве в год, в связи с этим работы в Псковском планируется закончить в 2018 году, а в Порховском – в 2019.

Всего в регионе работают 11 лесничеств, в которых трудятся 540 человек.