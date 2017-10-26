Система видеонаблюдения за лесным фондом Псковской области доказала свою работоспособность, заявил Виктор Мусатов

14:29, 26 октября 2017, ПАИ

Система видеонаблюдения за лесным фондом Псковской области доказала свою работоспособность, заявил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на 13-й сессии Псковского областного Собрания 26 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в этом году в лесном фонде установлены ещё 5 видеокамер. Виктор Мусатов заметил, что данный опыт Псковской области изучают и берут на вооружения другие субъекты РФ, в том числе Ленинградская область.

Председатель госкомитета отметил, что пожароопасный сезон в Псковской области начался 24 марта, а первый лесной пожар зарегистрирован 29 марта. В этом году в регионе произошли 43 лесных пожара на площади 57,86 га. Средняя площадь возгораний на землях лесного фонда составила 1 га. По сравнению с 2016 годом, количество пожаров и их объемов сократилось почти в 2 раза. Большая часть возгораний пришлась на весенний период.

Ущерба лесному хозяйству в этом году не допущено. По словам Виктора Мусатова, очень большое влияние на данные показатели оказали погодные факторы. Все пожары ликвидированы в течение суток. Крупных возгораний площадью более 25 га не зафиксировано.

Спикер сказал, что этому способствовало выполнение противопожарных мероприятий: устройство противопожарных минерализованных полос и разрывов на 499 км, уход за ними на 6 тыс. км, ремонт лесных дорог на 134 км.