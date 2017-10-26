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Общество

Система видеонаблюдения за лесным фондом Псковской области доказала свою работоспособность, заявил Виктор Мусатов

Система видеонаблюдения за лесным фондом Псковской области доказала свою работоспособность, заявил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на 13-й сессии Псковского областного Собрания 26 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в этом году в лесном фонде установлены ещё 5 видеокамер. Виктор Мусатов заметил, что данный опыт Псковской области изучают и берут на вооружения другие субъекты РФ, в том числе Ленинградская область.

Председатель госкомитета отметил, что пожароопасный сезон в Псковской области начался 24 марта, а первый лесной пожар зарегистрирован 29 марта. В этом году в регионе произошли 43 лесных пожара на площади 57,86 га. Средняя площадь возгораний на землях лесного фонда составила 1 га. По сравнению с 2016 годом, количество пожаров и их объемов сократилось почти в 2 раза. Большая часть возгораний пришлась на весенний период.

Ущерба лесному хозяйству в этом году не допущено. По словам Виктора Мусатова, очень большое влияние на данные показатели оказали погодные факторы. Все пожары ликвидированы в течение суток. Крупных возгораний площадью более 25 га не зафиксировано.

Спикер сказал, что этому способствовало выполнение противопожарных мероприятий: устройство противопожарных минерализованных полос и разрывов на 499 км, уход за ними на 6 тыс. км, ремонт лесных дорог на 134 км. 

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