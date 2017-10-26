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Политика

Представитель ЛДПР поделился впечатлением от знакомства с врио губернатора Ведерниковым

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Павлинов (ЛДПР) на брифинге в перерыве сессии регионального парламента 26 октября поделился впечатлениям от встречи представителей фракции с врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Юрий Павлинов рассказал, что на встрече обсуждались в основном социальные вопросы, и в первую очередь – вопросы медицины. При этом он позитивно оценил готовность нового руководителя региона идти навстречу не только партиям, чтобы совместно решать вопросы и проблемы, но и отдельным депутатам.

Говоря о личном впечатлении от знакомства с Михаилом Ведерниковым, Юрий Павлинов сообщил, что врио губернатора показался ему «достаточно серьезным и уверенным в себе человеком, который может работать». «И, надеюсь, сработаемся», - добавил он.

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