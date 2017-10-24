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Незаконных рубок лесов в Псковской области стало меньше

В этом году в Псковской области выявлены 94 случая незаконных рубок, что на 34 меньше, чем в предыдущем. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на 13-й сессии Псковского областного Собрания 26 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

По словам Виктора Мусатова, фиксируется не только снижение количества случаев незаконных рубок, но и сокращение ущерба от них. Он отметил, что в регионе ужесточено патрулирование, ведётся четкая фиксация всех нарушений, планируется принимать и другие меры.

За 9 месяцев текущего года к административной ответственности привлечен 171 нарушитель, за аналогичный период 2016 года - 113.

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