Незаконных рубок лесов в Псковской области стало меньше

14:22, 26 октября 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области выявлены 94 случая незаконных рубок, что на 34 меньше, чем в предыдущем. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на 13-й сессии Псковского областного Собрания 26 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Мусатова, фиксируется не только снижение количества случаев незаконных рубок, но и сокращение ущерба от них. Он отметил, что в регионе ужесточено патрулирование, ведётся четкая фиксация всех нарушений, планируется принимать и другие меры.

За 9 месяцев текущего года к административной ответственности привлечен 171 нарушитель, за аналогичный период 2016 года - 113.