Вместо ремонта кровли городские власти предложили псковичу побелить потолок

13:43, 26 октября 2017, ПАИ

Вместо ремонта кровли городские власти предложили псковичу побелить потолок. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в качестве последней инстанции Ион Журавлёв пришёл на приём к заместителю губернатора Псковской области Максиму Жаворонкову с жалобой на управляющую компанию ООО УО «14 район» в связи с некачественным выполнением работ по ремонту кровли жилого дома.

Он отметил, что с момента покупки квартиры в 1996 году его жилплощадь несколько раз заливало. Очередная протечка произошла в феврале, владелец квартиры обратился в свою управляющую компанию, там ему пообещали произвести ремонт кровли во втором-третьем квартале. Затем псковичу сообщили, что 28 апреля ремонт всё же был произведен. «В августе ко мне приходили из управляющей компании, доказывали, что ремонт был, но на деле работ не было. У меня больше нет других возможностей, кроме как обратиться к вам», - посетовал Ион Журавлёв.

И. о. главы администрации Пскова Игорь Калашников заверил, что «работы всё-таки проводились». «Там керамзит увеличили, но это не говорит о том, что не будет последствий. В этом году были тонкости с укладкой... или керамзит был некачественно положен, но мы увеличили в 2 раза. Мы вам предлагаем произвести косметический ремонт потолка, если протечка будет, то сделаем дополнительное утепление крыши. Дом изначально был построен с некоторыми нарушениями. Давайте посмотрим, если будут протечки, мы будем уже думать и решать», - заявил Калашников.

Максим Жаворонков подчеркнул, что если теплоизоляция не соответствует требованиям, и выяснится, что работы не производились, то в отношении управляющей компании будут приняты меры воздействия. «Вы ещё раз подумайте о косметическом ремонте, это нужно сделать обязательно, чтобы посмотреть, каким образом ваш потолок будет зимовать эту зиму. Этот вопрос будет у нас на контроле. В середине следующего месяца мы получим информацию о проверке, а уже потом будет принимать решение по утеплению», - подытожил он.