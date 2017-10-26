185 км лесных дорог отремонтированы в Псковской области в этом году

14:45, 26 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев текущего года в Псковской области построены около 7 км лесных дорог и 185 км отремонтированы. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на 13-й сессии Псковского областного Собрания 26 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Лев Шлосберг заметил, что лесопользователи делают дороги для себя, но уничтожают дороги общего пользования. В связи с этим он поинтересовался, предусмотрено в договорах аренды лесов ли восстановление дорог общего пользования.

Виктор Мусатов ответил, что в договорах аренды данная обязанность не предусмотрена, так как это регулируется действующим законодательством. Также не предусмотрено занесение в такие договоры требований по переработке леса. По его словам, в арендных документах закреплены положения именно по лесным дорогам.

«Это не только в их интересах, но и в интересах всех нас. Чем больше лесных дорог будет строиться, тем более будет осваиваться лесосека, и тем больше увеличится объем поступлений в бюджеты», - добавил Виктор Мусатов.

Также к обсуждению присоединился депутат Анатолий Тиханов, который заявил, что в псковских лесах достаточно плохой дорожный фонд. «Лес - это наше богатство, не только древесина, но и отдых, лекарственные растения, грибы, ягоды», - заметил он и сказал, что лесопользователи приводят дороги в непригодное для использования состояние. «Что делается, чтобы дороги соответствовали требованиям, как это отражено почти в 200 договорах лесопользователей», - поинтересовался он.

Виктор Мусатов сообщил, что арендаторы обязаны обеспечивать надлежащее состояние лесных дорог. «Мы плотно взаимодействуем с Госкомитетом по транспорту и органами местного самоуправления, проводятся проверки, результаты которых предоставляются в контрольное управление администрации Псковской области. По отдельным районам проводятся совещания с арендаторами», - рассказал он. По мнению председателя Госкомитета по природопользованию, за счет арендаторов такие проблемы нельзя закрыть. «Этот год - распутица с мая до октября», - подчеркнул он.

Анатолий Тиханов также напомнил, что в лесах находятся и зоны отдыха, и надо следить за тем, как используются дороги, и как они приводятся в нормальное состояние. «Дороги становятся с каждым годом всё хуже и хуже. Конечно, мы не можем наложить эту обязанность на лесопользователей, потому что экономически они не потянут. И никто не занимается строительством дорог, пользуемся теми, которые 20-30 лет назад построены», - заявил парламентарий. По его мнению, госкомитет по природопользованию должен обязать арендаторов пользоваться дорогами в сухой и зимний период, чтобы большегрузы их не разбивали.