В Псковской области принят закон об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда

13:36, 26 октября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания (ПОС) приняли закон «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Документ регулирует налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях Псковской области на основании патента. Введение коэффициента в размере 1,694 позволит приблизить величину фиксированного авансового платежа по налогу, уплачиваемого иностранцами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от средней заработной платы российских граждан. Эта мера уравняет налоговую нагрузку граждан России и нерезидентов РФ, тем самым увеличив конкурентоспособность россиян на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации.

По данным УВМ УМВД России по Псковской области, за период с января по август 2017 года иностранным гражданам выдано 1678 патентов для осуществления трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда, в том числе по профессиям не требующим квалификации - 58,1%, квалифицированным профессиям - 41,9%. В 2016 году иностранцам выдано 2348 патентов.