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Мошенники лишили псковича денег, пообещав миллионы

Два псковича стали жертвами мошенников. Как сообщили Псковскому агентству информации   в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одному горожанину пришло сообщение о том, что он стал миллионером, выиграв крупную сумму денег в ходе одной из акций в интернете. Связавшись с организаторами этого мероприятия, мужчина узнал, что ему полагается заплатить налог с выигрыша. Он перечислил на указанный ему адрес 92 тысячи рублей, но не дождался обещанных миллионов. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Другому псковичу 25 октября поступило смс-сообщение о том, что с его банковской карты списана определенная денежная сумма за осуществленный платеж. Но горожанин никаких выплат не производил, и для выяснения всех обстоятельств произошедшего он обратился по указанному в сообщении  телефону. Незнакомцы попросили уточнить реквизиты его карты, что гражданин и сделал. Через некоторое время злоумышленники завладели деньгами с его банковской карты в сумме 74 тысячи рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.

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