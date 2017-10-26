Величину прожиточного минимума пенсионеров установили в Псковской области на 2018 год

13:58, 26 октября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 26 октября утвердили размер прожиточного минимума пенсионеров в регионе на 2018 год. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в соответствии с принятым документом, размер прожиточного минимума пенсионеров региона равен установленному по России в целом.

Как пояснил парламентариям председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников, прожиточный минимум пенсионера определяется с 2010 года, он необходим для получения социальной доплаты к пенсии теми, чей доход не дотягивает до установленного минимума.

Сергей Аржаников добавил, что в проекте федерального закона прожиточный минимум пенсионера равен 8 тыс. 726 рублей.

По его словам, по данным Пенсионного фонда РФ, на 1 октября доплату к пенсии получили 28 тыс. 548 пенсионеров Псковской области. При этом за девять месяцев на доплаты псковским пенсионерам были направлены 534 млн 797 тыс. рублей, к концу года расходы составят 713 млн 63 тыс. рублей.

Также на сессии отмечалось, что установить минимум для пенсионеров сейчас необходимо для того, чтобы Пенсионный фонд мог предусмотреть в своём бюджете необходимые средства.