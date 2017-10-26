С вопросом неисполнения программы реабилитации псковича пообещал разобраться Максим Жаворонков

14:11, 26 октября 2017, ПАИ

С вопросом неисполнения органами социальной защиты, службой занятости, лечебными учреждениями индивидуальной программы реабилитации инвалида I группы пообещал разобраться вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с приёма граждан 26 октября.

На приём к заместителю главы региона пришёл инвалид II группы Александр Кузьмич, который проживает в сельской местности вблизи Пскова. Он рассказал, что несколько раз обращался в администрацию города с просьбой предоставить транспорт социального комитета для транспортировки его матери – инвалида I группы. Пскович пояснил, что врачебной амбулатории в деревне нет, препаратом по сахарному диабету они не обеспечены. «Неисполнение программы реабилитации, вот мое обращение. Прошу предоставить хотя бы бассейн, ПсковГУ вроде был готов предоставить», - заявил Александр Кузьмич.

Он заметил, что в Псковской области отсутствуют центры для реабилитации инвалидов. «Хотелось бы, чтобы нам с мамой выделили путевку для посещения санатория в Москве», - добавил заявитель. Он также сообщил, что в центре социального обслуживания ему сказали, что срочные услуги оказываются только тем, кто находится на стационарном обслуживании. Однако, по его словам, содействие обещал лично начальник Главного госуправления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

Пскович также заявил, что у него нет доступа к поликлинике Псковского района, в частности, в августе 2015 года его отказался принять терапевт. «После стационарного лечения у меня был эпикриз, я явился к врачу. Пришел в кабинет к терапевту, и она мне заявила, что я здоров, мол, идите домой, отказалась принимать. У меня случился приступ, я добрался до заведующего, и мне сказали, что вызывать Скорую мне не будут. В итоге я заставил диспетчера вызвать Скорую, попал в реанимацию, и когда я обратился по этому факту, мне вообще сказали, что меня там 10 августа не было», - поделился заявитель. По данным фактам Александр Кузьмич обращался в прокуратуру, которая направила заявителя в полицию, но ответа трак и не было получено.

Максим Жаворонков отметил, что администрация области не вправе контролировать деятельность прокуратуры. «Что касается мер поддержки по направлению соцзащиты, труда и занятости, вам должна она оказываться», - добавил он. Вице-губернатор пообещал дать поручение подготовить справку о том, на какие меры поддержки вправе претендовать заявитель и его мать, и, соответственно, как эти меры поддержки на территории области оказываются. «В течение недели прошу подготовить мне эти материалы, к 2-му ноября», - обратился максим Жаворонков к присутствующим. Также он попросил предоставить материалы проверки по факту отказа врачей от оказания помощи в 2015 году.