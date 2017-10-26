Псковские парламентарии отказались выносить в Госдуму предложение ограничить президента в использовании армии за рубежом

14:18, 26 октября 2017, ПАИ

Псковское областное Собрание депутатов отклонило законодательную инициативу представителя «Яблоко» Льва Шлосберга о внесении в Госдуму законопроекта, призванного ограничить полномочия президента РФ на использование вооруженных сил за рубежом.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, автор инициативы пояснил, что Совет Федерации, к полномочиям которого по Конституции относятся вопросы использования Вооруженных Сил за пределами Российской Федерации, уже несколько раз принимал решения о передаче главе государства и верховному главнокомандующему права единолично принимать соответствующие решения и определять срок использования вооруженных формирований за границей. Первый раз, напомнил «яблочник», это произошло ещё 7 июля 2006 года.

Подобную практику депутат назвал «неконституционной», в связи с чем предложил добавить в федеральный закон «Об обороне» новую статью 10.3, которая чётче определяла бы порядок и сроки использования армии вне страны. Так, представитель партии «Яблоко» предложил срок оперативного использования формирований Вооружённых сил за пределами территории России ограничить 60 днями, а срок использования Вооруженных сил - одним годом. Для продления срока оперативного использования и использования формирований ВС РФ за границей, согласно предложенным поправкам, президент должен обратиться в Совет Федерации с обоснованием за соответствующем разрешением. При этом срок продления в первом случае также должен быть ограничен 60 дням, а во втором – годом.

Шлосберг заявил, что цена каждого решения об использовании армии за границей – человеческие жизни и средства федерального бюджета. В частности, он отметил, что по некоторым подсчётам военная операция в Сирии обошлась российской казне в 250 млрд рублей, что, по его словам, сравнимо с 10 годовыми бюджетами Псковской области.

Также он заявил, что законопроект разрабатывался с учётом законодательного опыта США, Канады, Франции и Германии.

В свою очередь Владимир Яников сообщил коллегам, что члены комитета по законодательству рекомендовали не поддерживать данный законопроект.

Член фракции КПРФ Виктор Дуля выступил как представитель областной организации профсоюза военнослужащих. Он заявил, что отделение «ещё с начала Сирийской войны обсуждало полномочия президента и было решено, что в Конституции достаточно чётко всё разграничено». При этом, подчеркнул Дуля, Совет Федерации уже дважды передавал президенту полномочия по принятию решений об использовании армии за границей. «Мы считаем, что это – неправильно», - сказал представитель КПРФ и заявил, что президент Владимир Путин вместе с экс-министром обороны Анатолием Сердюковым «довели до ручки» обороноспособность страны, на восстановление которой теперь требуются десятилетия.

В результате голосования по вопросу 5 депутатов поддержали инициативу Шлосберга, 23 высказались «против», 3 – воздержались, а 13 парламентариев не голосовали.