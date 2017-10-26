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Общество

Псковские депутаты поддержали предложение ленинградских коллег сделать градостроительные документы доступнее для граждан

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в Государственную Думу РФ проекта закона о поправках в Градостроительный кодекс РФ. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 13-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 октября.

Парламентарии согласились с предложением коллег из соседнего региона сделать более доступными и понятными для граждан документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также повысить прозрачность и открытость деятельности органов местного самоуправления.

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