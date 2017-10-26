Пять районных судов упразднят в Псковской области

14:40, 26 октября 2017, ПАИ

Пять районных судов упразднят в Псковской области. Соответствующий законопроект будет направлен в Государственную Думу РФ. Такое решение принято было принято на сессии Псковского областного Собрания 26 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Речь, в частности, идёт о Куньинском, Локнянском, Новоржевскиом, Палкинском и Плюсском судах. При этом их полномочия будут переданы, соответственно, Великолукскому, Бежаницкому, Пушкиногорском, Печорскому и Стругокрасненскому районным судам. По словам председателя Псковского областного суда Валерия Кондратьева, решение принимается для выравнивания судебной нагрузки.

В тех райцентрах, где будут упразднены суды, создадут судебные присутствия соответствующих судов, в которых, вероятнее всего, будут работать по одному судье. Также останется помещение для судопроизводства. Валерий Кондратьев заверил, что решение депутатов не скажется на доступе граждан к правосудию.

Он напомнил, что практика упразднения судов уже имела место в Псковской области: с 1 июля 2008 года отсутствуют суды в Усвятском, Красногородском и Пустошкинском районах.

Валерий Кондратьев пояснил, что речь идёт о так называемых двухсоставных судах, где работают всего два судьи, при этом нагрузка в них в два раза ниже средней по Северо-Западу и по области.

«Кроме того, с 1 июня 2018 года в районных судах вводится практика присяжных заседателей. Мы уже столкнулись с проблемами обучения сотрудников, в том числе этих двух судей. Кроме того, будут неоправданные материальные затраты, поскольку в каждом суде нужно оборудовать залы для заседаний с присяжными», - заявил председатель облсуда.

Он добавил, что при упразднении судов будет проведено сокращение работников: будут убраны должности председателей, администраторов, уменьшена численность аппарата.

По словам депутата фракции «Яблоко» Льва Шлосберга, законодательному органу неэтично вмешиваться в дела судебной власти. «Верховный суд вполне может выйти с законодательной инициативой в Госдуму по реорганизации судов в любом регионе. С какой стати нам этим заниматься и влиять на сокращение присутствия судебной власти в регионе. Упразднение означает сокращение доходной части бюджетов этих муниципалитетов, сокращение рабочих мест. К тому же все главы районов и судьи против подобной реорганизации. Я лично с ними общался», - заявил парламентарий.

Коммунист Виктор Дуля отметил, что количество обращений в суды возросло в тысячи раз. «А мы, принимая такое решение, препятствуем свободному обращению граждан в суды. Теперь для этого им предстоит ездить в другие районы», - сказал депутат.

Спикер облсобрания Александр Котов призвал внимательнее слушать докладчика. «Кондратьев ясно сказал, что нагрузка на эти суды минимальна. К тому же по одному судье и помещение для судопроизводства всё же останется, а вы говорите, что куда-то предстоит ездить. Слушайте внимательнее, а потом уже делайте выводы», - рекомендовал спикер.

В итоге большинством голосов депутатов инициатива облсуда была одобрена.