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Общество

Полистовский заповедник приглашает на работу научных сотрудников

Государственный природный заповедник «Полистовский» приглашает на работу научных сотрудников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Необходимо наличие высшего образования (биология, география, метеорология или гидрология), знание программ Excel, Access, MapInfo, желательно знание ГИС-программ. Возможные направления в работе: метеорология, гидрология и геоботаника. В обязанности сотрудника будет входить сбор, обработка, анализ и обобщение научно- исследовательской и научно-технической информации, участие в научных семинарах и конференциях, составлении планов и методических программ исследований.

Офис организации находится в районном центре, посёлке Бежаницы Псковской области России; расстояние до заповедной территории - около 30 километров. Заповедник компенсирует стоимость аренды жилья.

Высылать резюме следует старшему научному сотруднику, заместителю директора заповедника по науке Светлане Игошевой на адрес электронной почты: science@polistovsky.ru

Адрес администрации заповедника: Россия, Псковская область, Бежаницкий район, посёлок Бежаницы, ул. Советская, д. 9Б. Сайт заповедника «Полистовский»: polistovsky.ru.  Заповедник в «ВКонтакте»: https://vk.com/polistovsky. Заповедник в «Фейсбуке»: https://www.facebook.com/Polistovsky.

Заповедник расположен на территории Полистово-Ловатского болотного массива, крупнейшего в Европе. Полистово-Ловатская система относится к ключевым орнитологическим территориям европейской части России. В самом заповеднике и на прилегающх участках зарегестрировано около двухсот видов птиц, из них 14 редких и исчезающих занесены в Красную книгу Российской Федерации.

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