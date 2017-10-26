Псковичи добиваются возвращения участков в деревне Покрутище

15:52, 26 октября 2017, ПАИ

Семь псковичей пришли на приём к вице-губернатору Псковской области Максиму Жаворонкову с просьбой оказать содействие в восстановлении права собственности на земельные участки в деревне Покрутище Псковского района. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, один из заявителей обращался с этим вопросом на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

По словам псковичей, уже после покупки земли и начала строительства они получили повестку из суда о том, что землю у них изымают, так как эти участки принадлежат к лесному фонду. «В суде нам не предоставили документы о том, что это лес. Все карты были старые -1984 года. Они были сделаны с ошибками. Выписки из реестра лесного фонда нам так и не предоставили. Все, что мы предоставляем в качестве доказательств, не принимается. В итоге суд принял решение изъять земли, оно уже вступило в силу. Муниципалитет принимает земли себе и отдает их вновь образованному сельхозпредприятию. 5 сентября был суд, лесную амнистию он не принял. Это мы и оспариваем», - уточнили пришедшие.

Председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов заявил, что с 1983 года земли, действительно, числятся в лесном фонде. «Я сам видел эти документы», - отметил он.

Максим Жаворонков уточнил, что исполнительная власть обязана выполнять решения суда. «Конечно, есть решение президента помочь вам, решить вопросы, и мы будем этим заниматься, но, ни я, ни губернатор не сможем отменить решение суда. Есть принцип разделения властей, ваш юрист вам это подтвердит», - добавил он.

Максим Жаворонков пообещал собрать документы по лесной амнистии каждому заявителю. «Но мы не сможем представлять вас в суде, вы должны выбрать юристов. Мы можем только компенсировать судебные издержки. Уверен, что решение будет в вашу сторону, но гарантировать ничего не могу, я не судья, а представитель исполнительной власти», - пояснил заместитель губернатора и добавил, что 30 октября с заявителями свяжутся на предмет сбора нужного пакета документов.