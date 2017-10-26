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Общество

Шесть аварийных лип спилены в центре Пскова

Сегодня, 26 октября, в центре Пскова, напротив так называемого магазина «Стекляшка», были спилены 6 лип с диаметром ствола от 20 до 40 сантиметров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, эти деревья были признаны сухостойными и требующими сноса по итогам комиссионного выхода 28 августа.

Теперь Управление городского хозяйства администрации Пскова рассматривает вопрос о проведении экспертизы грунта, чтобы определить, не связана ли гибель лип с  каким-либо поражением почвы. К исследованию будут привлечены геологи ПсковГУ и руководитель Псковского зеленхоза Михаил Шараев.

Если эксперты придут к мнению, что почта безопасна, то на месте спиленных лип будут высажены другие растения.

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