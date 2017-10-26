0
18:59
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
18:23
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
17:24
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
17:10
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
16:00
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу
14:04
74 миллиона на лесоустройство планирует получить Псковская область в 2018 году
12:05
Нарастить темпы строительства новой школы в Великих Луках поручил Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу

Псковичи смогут увидеть как участницы «Мисс Псков 2017» готовятся к полуфиналу конкурса. Сегодня, 26 октября, в 19:10 на «РЕН-ТВ Псков» выйдет новый выпуск видеодневников конкурса красоты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Зрители телеканала увидят, как девушки участвовали в мастер-классе в школе танцев Dance Family. Кроме этого, в выпуске будут показаны итоги трехнедельных занятий в академии спорта на пилоне и воздушной акробатики. Также желающие смогут увидеть новую фотосессию конкурсанток.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • «Мисс Псков 2017»
«Обувную» фотосессию провели участницы «Мисс Псков-2017» Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября Танцевальный мастер-класс посетили участницы «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) «Европейскую» фотосессию провели участницы конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Тайны закулисья конкурса «Мисс Псков» увидят зрители Рен-ТВ 19 октября Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017» Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО) Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
26 октября 2017
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
26 октября 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
26 октября 2017
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
26 октября 2017
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу
26 октября 2017
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу
74 миллиона на лесоустройство планирует получить Псковская область в 2018 году
26 октября 2017
74 миллиона на лесоустройство планирует получить Псковская область в 2018 году 1
Нарастить темпы строительства новой школы в Великих Луках поручил Михаил Ведерников
26 октября 2017
Нарастить темпы строительства новой школы в Великих Луках поручил Михаил Ведерников
Четыре новых автогрейдера и трактор поступили в районные отделения «Псковавтодора»
26 октября 2017
Четыре новых автогрейдера и трактор поступили в районные отделения «Псковавтодора»

Идет загрузка...