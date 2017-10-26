Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу

16:00, 26 октября 2017, ПАИ

Псковичи смогут увидеть как участницы «Мисс Псков 2017» готовятся к полуфиналу конкурса. Сегодня, 26 октября, в 19:10 на «РЕН-ТВ Псков» выйдет новый выпуск видеодневников конкурса красоты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Зрители телеканала увидят, как девушки участвовали в мастер-классе в школе танцев Dance Family. Кроме этого, в выпуске будут показаны итоги трехнедельных занятий в академии спорта на пилоне и воздушной акробатики. Также желающие смогут увидеть новую фотосессию конкурсанток.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.