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Гражданин Белоруссии попытался откупиться от великолукских инспекторов ГИБДД

24 октября гражданин Белоруссии попытался откупиться от великолукских инспекторов ГИБДД. Мужчина собирался дать взятку в размере 2,5 тысяч рублей за то, что они «не заметят» его выезда на встречную полосу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ. Водитель задержан.

Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что согласно действующему законодательству, за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность, которая наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

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