Борьбу с «серыми» зарплатами в Псковской области продолжит Михаил Ведерников совместно с налоговой службой

16:12, 26 октября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по региону Сергеем Токаревым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в рамках встречи стороны обсудили мероприятия, направленные на повышение налогового потенциала региона, организацию работы с задолженностями бюджетных и коммерческих структур, а также исполнение параметров, заложенных в бюджеты различных уровней.

Отдельное внимание Михаил Ведерников и Сергей Токарев уделили мероприятиям по борьбе с организациями, выплачивающими заработную плату ниже прожиточного минимума, либо в конвертах. Сергей Токарев отметил, что у администрации Псковской области и регионального Управления налоговой службы выстроена эффективная межведомственная работа по выявлению и пресечению таких нарушений.

Кроме того, врио губернатора обратил внимание руководителя УФНС на необходимость повысить эффективность налогового администрирования в регионе и принимать меры по дальнейшему снижению налоговой задолженности.

Также в завершение встречи стороны выразили готовность продолжать совместную работу по борьбе с «серыми» зарплатами и в рамках контроля за сокращением задолженностей налогоплательщиков.