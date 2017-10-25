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Экономика

18 тонн капусты, сельдерея и граната из Польши и Испании уничтожены в Себеже

25 октября в рамках исполнения законодательства Российской Федерации на свалке твердых бытовых отходов в Себеже произведено уничтожение более 18 тонн цветной капусты, листового сельдерея и граната, выращенных в Польше и Испании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям

Данная партия была задержана в Куньинском районе в ходе проведения оперативных мероприятий по контролю за ввозом грузов из Белоруссии. Груз следовал в сопровождении документов, оформленных на сборную партию плодоовощной продукции (сельдерей листовой, капуста цветная, цикорий, груша, лук порей) общим весом более 17 тонн из Ливана. В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлен факт использования недействительной маркировки.

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