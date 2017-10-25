Мясо с ложными документами изъято на границе в Себежском районе

16:56, 26 октября 2017, ПАИ

На границе в Псковской области изъята мясная продукция неустановленного происхождения, перемещаемая по ложным документам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В МАПП Бурачки Себежского района было приостановлено движение автомобиля, перевозившего из Москвы в Калининградскую область свиной замороженный жир-сырец, выработанный в Белгородской области.

При осуществлении ветеринарного контроля выявлено несоответствие сведений о наименовании товара, заявленных в ветеринарном свидетельстве, и информации на маркировочных этикетках фактически обнаруженному товару. Так, в машине были найдены кусочки костной, мышечной и в незначительном количестве жировой ткани в виде измельченной прессованной массы от темно-красного до ярко-красного цвета в полиблоках. Кроме того, информация о производителе товара, заявленная в ветеринарном свидетельстве, не соответствовала указанной на маркировочной этикетке.

18 октября движение товара было приостановлено. 19 октября управление направило в адрес белгородского производителя запрос о предоставлении информации, оказалось, что указанный продукт там не производился.

Продукция была признана некачественной и опасной, мясосырьё изъято из оборота и отправлено для уничтожения в деревню Елизарово Псковского района.

Информация о нарушениях передана в УМВД России по Псковской области, Главное Управление МВД России по Москве, Псковскую таможню, Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям для проведения проверочных мероприятий и установления круга лиц, причастных к незаконным действиям, выразившимся в вовлечении в оборот мясосырья без ветеринарных сопроводительных документов, с заведомо ложной информацией на маркировочной этикетке о производителе и наименовании товара, а также применения мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.