Следственный комитет проверит своевременность начала поисков пропавших детей в регионах

17:19, 26 октября 2017, ПАИ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК проанализировать сложившуюся на местах ситуацию со своевременностью начала розысков пропавших детей и доложить ему о результатах. Поручение он озвучил 26 октября на совещании, посвященном разработке алгоритма эффективного межведомственного взаимодействия при розыске пропавших несовершеннолетних, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

В обсуждении этой проблемы приняли участие председатель комитета Александр Бастрыкин, руководители ряда подразделений центрального аппарата СК России, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) «Лиза Алерт» Григорий Сергеев; заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Константин Кондаков; заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ковалев; заместитель начальника управления организации оперативно-розыскной деятельности ГУУР МВД России Михаил Карпунин; заместитель начальника отдела управления организации применения войск Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Андрей Гугунский и другие приглашенные представители органов охраны общественной безопасности и правопорядка.

Как правило, при пропаже ребёнка Следственный комитет возбуждает уголовное дело, сотрудники МВД организуют поисковые мероприятия, к которому по необходимости подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, Министерства обороны, члены волонтерских организаций, неравнодушные граждане. В результате общих усилий ребенка находят живым и здоровым. Однако, так происходит далеко не всегда, отметили в следственном комитете. Основная причина - в отсутствии единого алгоритма, распределяющего функциональные обязанности и зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий. Участники совещания обсудили, как эта схема работает на практике, и что необходимо пересмотреть, чтобы сделать ее максимально эффективной.

Председатель следственного комитета напомнил, что в свое время руководство страны поставило задачу о создании Национального центра поиска пропавших детей, однако, по тем или иным причинам на сегодняшний день она не получила должной реализации на практике. Александр Бастрыкин акцентировал внимание присутствующих, что решение о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения несовершеннолетнего должно приниматься всеми региональными подразделениями СКР не только после поступления соответствующих обращений или официальных уведомлений от коллег, но и в связи с получением требующей реагирования информации из СМИ, социальных сетей и различных мессенджеров. Он отметил, что выявление в открытых источниках сообщений об исчезновении детей до сих пор не всегда своевременно осуществляется на уровне региональных следственных управлений. В результате может быть упущено время, и минуты промедления в начале поисков могут стоить жизни ребенку.

Своим видением сложившейся практики розыска детей поделилась и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ. Она также отметила, что без участия волонтёров сегодня не проходят практически ни одни поиски. По её словам, неразрешенным является распределение функциональных обязанностей всех участников розыска. Она полагает, что необходимо срочно разработать и утвердить эффективную модель взаимодействия. Была отмечена положительная практика взаимодействия Следственного комитета с аппаратом уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ. При этом детский омбудсмен поддержала тезис председателя СК России о крайне важном аспекте этой деятельности – разделением ответственности между федеральным, региональным и субъектовым распределением усилий по поиску детей. Анна Кузнецова заверила Александра Бастрыкина в поддержке его решения о создании экспертного совета по разработке такой модели розыска.

Председатель Следственного комитета России поблагодарил присутствующих за повышенное внимание к общей проблеме. При этом он особо отметил роль волонтерских организаций: «у нас установился положительный контакт с волонтерами, которые зачастую работают не за страх, а за совесть, подчас выполняя задачи правоохранительных органов. Мы высоко ценим ваши добрые дела. Спасибо, что вы есть. Неравнодушные к чужой беде люди – это уже большая сила». По его словам, существующая практика также выявила ряд проблем при организации розыска несовершеннолетних в лесных массивах и труднодоступных местах. Установлено, что для этого не всегда хватает специально обученных людей и технических средств. В связи с этим было высказано предложение уполномоченному при президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову привлечь бизнес-сообщество, обладающее обширными материальными ресурсами, которые могут существенно помочь в мероприятиях по поиску детей. Также стоит использовать потенциал казачьих формирований, учитывая уже имеющийся положительный опыт совместной работы по розыску детей.

Председатель спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, волонтеры которого действуют в 40 регионах РФ, констатировал, что на сегодняшний день в ряде субъектов России нет необходимых специалистов и оборудования для поиска в природной среде. По его мнению, самое главное – должное обучение волонтеров и использование зарекомендовавшего себя в успешных поисках оборудования. Он поделился наработанными волонтерами отряда методиками поиска пропавших людей в труднодоступной среде. Григорий Сергеев согласился, что действия всех участников розыска детей должны быть должным образом согласованы между собой. При этом он высоко оценил поддержку СК России в необходимости разработки оптимального алгоритма распределения функций и отметил уже имеющийся положительный опыт взаимодействия в этой сфере.

Александр Бастрыкин внимательно выслушал все предложения. Со своей стороны, он считает необходимым детально проработать дальнейшее сотрудничество, организовать двусторонний обмен опытом и обучение волонтеров на базе учебных заведений и центров СК России во всех федеральных округах РФ.

Руководитель Главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис доложил о том, что в настоящее время криминалистическая техника, находящаяся в арсенале сотрудников СК, активно используется в поиске пропавших людей. Он сообщил, что в настоящее время сформированы мобильные группы следователей-криминалистов, способные оперативно прибывать для оказания практической помощи в кратчайшее время во все субъекты РФ. Он также проинформировал о подготовленных методических рекомендациях, которые разработаны на основе изученного передового опыта розыска несовершеннолетних. Некоторые руководители в регионах уже начали их активно использовать в работе.

По мнению председателя Следственного комитета, самое главное – грамотно и четко организовать процесс розыска детей с определением персональной ответственности участников розыска за выполнение своей задачи и достигнутый конечный результат. С ним согласились все присутствующие на совещании. По общему мнению, после возбуждения уголовного дела, представитель СК РФ должен возглавить работу и, оценив имеющуюся информацию, принимать решение о подключении к поисковым мероприятиям представителей государственных структур и добровольческих отрядов. По мнению всех участников совещания в алгоритме совместных действий необходимо максимально полно использовать потенциал добровольческих поисковых отрядов, не ограничивая их деятельность излишним формализмом. Александр Бастрыкин призвал вспомнить забытый опыт комсомольских отрядов, при котором удавалось умело использовать их энтузиазм, высокие моральные качества и гражданскую ответственность.

Подводя итог встречи, Александр Бастрыкин поручил своему старшему помощнику Игорю Комиссарову в течение недели сформировать рабочую группу из представителей всех структур и организаций, принимающих участие в розыске детей, и через месяц доложить конкретные результаты работы этой группы, начиная от предложений по совершенствованию действующего законодательства до выработки методических рекомендаций.