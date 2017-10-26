Депутат Григорий Стороненков подал две заявки в программу «Формирование комфортной городской среды»

16:39, 26 октября 2017, ПАИ

Заявки по благоустройству общественных пространств в программу «Формирование комфортной городской среды» подал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В округе № 12 жители поддержали проекты благоустройства пешеходной дорожки и зоны отдыха вдоль улицы Чудской, парка имени Юрия Гагарина на улице Гущина, а также организации движения пешеходов вдоль улицы Ижорского батальона и улицы Снятная Гора.

Депутат Григорий Стороненков рассказал, что предложенный проект предполагает создание общедоступного многофункционального места отдыха для жителей разных возрастных категорий. Сквер поделен на несколько зон. Кроме зелёных участков с местами для тихого отдыха проект предусматривает целевые площадки: спортивная, детская, для настольных игр. Площадки окружены по периметру зелёными насаждениями. Предпочтение отдавалось многолетним кустарникам, устойчивым к местному климату, не требующим трудоёмкого ухода. Недалеко от спортивной площадки предлагается установить велопарковку. Кроме того, предусмотрены малые архитектурные формы для людей с ограниченными возможностями: на детской площадке - карусель, на площадке для настольных игр - стол с местом для инвалидов.

Еще одна заявка депутата Григория Стороненкова в программу программу «Формирование комфортной городской среды» подразумевает благоустройство пешеходной дорожки вдоль улицы Чудской. Проект предполагает создание общедоступной среды в виде благоустроенной велопешеходной дорожки, крытых автобусных остановок, мест отдыха, повышение доступности соседних районов города и восполнение недостатка зелёных насаждений. Акцент в проекте сделан на создание доступных путей движения и мест отдыха для маломобильных групп. Напомним, с таким предложением к депутату обратились жители микрорайона Овсище.

На основании пожеланий и предложений жителей микрорайона Овсище, а также представителей апарт-отеля «Камелот», гостевого подворья «Соколиха», Снетогорского монастыря создан проект благоустройства и частичной реконструкции участока улицы Ижорского батальона в западном направлении от жилого дома на Алёхина, 1 и улицы Снятная Гора. Основная цель проекта - обеспечить безопасное и комфортное движение пешеходов.