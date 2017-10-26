На празднование Дня народного единства приглашают псковичей

16:59, 26 октября 2017, ПАИ

4 ноября в 12:00 в Пскове в Детском парке в рамках празднования Дня народного единства состоится программа «Под небом единым». В парке развернется народная ярмарка, пройдут выступления творческих и спортивных коллективов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В это же время в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) состоится «Праздник дружбы» - музыкальная интерактивная программа для детей в рамках творческого проекта «Отдыхаем всей семьей».

В 15:00 жителей и гостей города ждут в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) на фестивале национальных диаспор «Многонациональное разноцветье», на конкурсе-выставке детского рисунка «Широка страна моя родная» и фотовыставке «Разные, но не чужие - мир через культуры».

Кроме того, в 15:00 в Городском культурном центре прозвучит «Песня русская» - гала-концерт победителей областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни. В 17:00 псковичей приглашают в Летний сад (Октябрьский проспект, 34) на праздничный вечер для людей элегантного возраста «Рио-рита».