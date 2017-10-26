Новые депутаты Псковского облсобрания определились с фракциями и комитетом

15:46, 26 октября 2017, ПАИ

На сессии Псковского областного Собрания 26 октября парламентарии утвердили передачу мандата депутата, который освободился после ухода в Псковскую городскую Думу справедливоросса Олега Брячака, генеральному директору компании «Евро-Керамика» Владимиру Панченко.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, спикер Псковского облсобрания Александр Котов поздравил Владимира Панченко с получением статуса депутата и пожелал ему успешной работы на благо избирателей и Псковской области.

Также на сегодняшней сессии были внесены изменения в списочный состав фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В первый из них вошёл получивший мандат по итогам сентябрьских выборов Андрей Корнев, во вторую – Владимир Панченко.

Оба депутата определились и с комитетом Собрания, в котором они будут работать. Это комитет по законодательству и местному самоуправлению.