Об опасностях первого льда напомнил псковичам комитет по делам гражданской обороны

21:58, 26 октября 2017, ПАИ

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова в связи с наступлением первых осенних заморозков напомнил о правилах безопасности в период ледостава. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, с образованием первого льда нельзя забывать об опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. «Первый лед очень коварен, он только кажется прочным, а на самом деле тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. Самый опасный месяц - ноябрь, когда образовался первый лед», - отметили в комитете.

В период ледостава необходимо строго соблюдать меры безопасности на льду: безопасный переход возможен при его толщине не менее 7 см, причем люди должны идти на расстоянии 5-6 м друг от друга. Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении. Безопаснее всего переправляться через водоем по прозрачному льду, когда он имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность нужно проявлять под мостами, в тех местах, где быстрое течение и вмерзли кусты, камыши и какие-нибудь посторонние предметы. Из-за опасности провалиться необходимо обходить участки водоемов, куда стекают теплая вода или промышленные отходы предприятий, где выходят грунтовые воды и имеются промоины. При переходе по льду на лыжах, необходимо пользоваться проложенной лыжней, и расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров.

Комитет ГО и ЧС администрации Пскова напоминает, что несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

Тем, кто провалился в холодную воду, следует не паниковать и не делать резких движений, стабилизировать дыхание; раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения; попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, нужно, перекатываясь, медленно ползти к берегу в ту сторону, откуда пришли.

Если пропалившемуся требуется помощь, необходимо взять любую длинную палку, доску, шест или верёвку. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду; следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. Следует остановиться от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросить ему веревку, край одежды, подать палку или шест; осторожно вытащить пострадавшего на лед и вместе ползком выбираться из опасной зоны, ползти в ту сторону, откуда пришли. Пострадавшего надо доставить в теплое место, оказать ему помощь; снять с него мокрую одежду, энергично растереть тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоить горячим чаем. Ни в коем случае нельзя давать пострадавшему алкоголь, в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Телефоны экстренного реагирования:

112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб;

101 (01) - служба пожарной охраны;

102 (02) - служба полиции;

103 (03) - служба скорой медпомощи;

79-44-44 - оперативный дежурный ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области»;

055; 29-01-15 - ЕДДС города Пскова.