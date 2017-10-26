Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября

18:23, 26 октября 2017, ПАИ

27 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от 0 до +5.

Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.