Хулигана в кафе на улице Яна Фабрициуса в Пскове задержала Росгвардия

16:20, 26 октября 2017, ПАИ

Хулигана в кафе на улице Яна Фабрициуса в Пскове задержала Росгвардия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение о том, что из кафе поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 42 летнего мужчину, который нецензурно выражался в адрес работников и посетителей кафе.

Для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство гражданин передан сотрудникам полиции.