Дополнительные меры безопасности примут во время Дня народного единства в Пскове

18:11, 26 октября 2017, ПАИ

Дополнительные меры по обеспечению безопасности в Пскове во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, обсуждались 26 октября в администрации города на заседании антитеррористической комиссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков отметил: «Спасательные и аварийные службы, а также силовые ведомства во время мероприятия и в канун праздника будут работать в усиленном режиме. На сегодняшний день определяются зоны ответственности, распределяются обязанности, отрабатывается регламент действий при возможном возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций».

На обеспечение охраны общественного порядка дополнительно планируют привлечь силы Росгвардии. Как сообщают сотрудники Управления МВД России по городу Пскову, все праздничные площадки будут тщательно проверяться сотрудниками полиции с применением технических средств, а при входе будут организованы пункты досмотра.