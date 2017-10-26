Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове

21:46, 26 октября 2017, ПАИ

Для недопущения несчастных случаев на воде в осенний период сотрудники ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» проводят профилактические рейды по местам рыбной ловли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В ходе рейдов с рыбаками проводятся разъяснительные беседы о правилах поведения вблизи водных объектов. Им напоминают о необходимости наличия при себе средств спасения, а также настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Также проверку проходят судовладельцы. Осмотру подлежат документы на управление судном, наличие спасательных средств на борту.

Всем проинструктированным раздаются памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб. «Рыбалка с лодки таит в себе немало опасностей. Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, и если рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения», - отметили в МЧС.

Во избежание несчастных случаев государственные инспекторы по маломерным судам напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности и советуют им не выходить на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном плавсредстве, без спасательных средств и в темное время суток.