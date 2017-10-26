Лучших водителей почтовой службы определяют в Пскове

16:44, 26 октября 2017, ПАИ

26 октября в Пскове проходит второй этап Всероссийского конкурса на звание «Лучший водитель 2017 года» среди водителей - работников ФГУП «Почта России» Северо-Западного региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Конкурс организован Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» и общественной организацией Профсоюз работников связи России.

На церемонии открытия конкурса с приветственным обращением к участникам выступил руководитель управления Федеральной почтовой связи по Псковской области - филиала ФГУП «Почта России» Андрей Марков. Он особо отметил роль конкурса в повышении безопасности дорожного движения и пожелал удачи участникам: «Наша работа - это нести тепло, хорошее настроение и доставлять долгожданные письма и посылки клиентам оперативно. Сегодняшнее мероприятие направлено на повышение водительской ответственности, формирование высокого уровня профессиональной культуры поведения на дорогах, а также выработку алгоритмов действий в критических ситуациях».

От имени главы Пскова, от депутатского корпуса поздравил участников и организаторов с торжественным открытием конкурса депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. «В последнее время машин на дорогах становится все больше, дорожные ситуации становятся сложнее, погодные условия вносят свои коррективы. Такие соревнования служат стимулом для повышения профессионального мастерства водителей и стимулом для молодых сотрудников», - отметил Валерий Тюменцев и пожелал участникам успешного прохождения конкурса и безопасных дорог.

Заместитель начальника 1-й пожарно-спасательной части, капитан внутренней службы Владимир Латышев отметил: «Работники почтового автотранспорта выполняют одну из важнейших функций в структуре предприятия - социальную роль, обеспечивают население письмами, телеграммами, бандеролями. Также как и для пожарной охраны, так и для водителей почты дорога каждая минута».

В конкурсе приняли участие девять водителей из всех субъектов Северо-Запада России. Участники демонстрировали судьям знания ПДД, мастерство вождения автомобиля, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, готовность оказать доврачебную помощь пострадавшему при ДТП.

По итогам конкурса участники получат дипломы и призы. Победитель поедет на всероссийский этап.