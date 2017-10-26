В «Псковэнерго» определили лучших водителей

17:45, 26 октября 2017, ПАИ

С 25 по 26 октября в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» прошли соревнования среди водительского состава производственных отделений электрических сетей. Традиционно это ежегодное мероприятие проводится в преддверии Дня автомобилиста. Как среди водителей бригадных автомашин УАЗ, так и бригадных средне-тоннажных автомобилей повышенной проходимости ГАЗ лучшими стали представители «Северных электрических сетей», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Приветствуя участников соревнований, главный инженер «Псковэнерго» Андрей Кузьмин подчеркнул, что на водителях машин оперативно-выездных и ремонтных бригад в электроэнергетике лежит огромная ответственность – «это профессионалы с большой буквы». «Многие из вас совмещают профессию электромонтера, - отметил он. - Находясь за рулем, вы несете ответственность за безопасность и оперативность доставки коллег к территориально удаленным от производственных баз электросетевым объектам. А по прибытии непосредственно к месту производства работ, вы становитесь полноправными энергетиками со всеми необходимыми допусками, и от вас напрямую зависит электроснабжение потребителей».

Андрей Кузьмин пожелал всем собравшимся участникам достойных результатов на этапах соревнований, которые позволяют не только проверить водительские способности, но и содействуют дальнейшему профессиональному росту и сплоченности коллектива.

Кроме того, впервые в этом году соревнования проходили не только среди водителей бригадных машин на базе УАЗ 3909, как это было в предыдущие годы. Во второй день соревнований, который встретил участников первым в этом году снегом, за звание лучшего боролись водители бригадных автомобилей повышенной проходимости на базе ГАЗ-3308. Обязательным условием допуска к прохождению испытаний стало отсутствие у участников нарушений трудовой дисциплины, правил эксплуатации автомобиля и ДТП по вине водителя.

Еще одним новшеством стало включение в перечень заданий оказание первой помощи пострадавшему при ДТП с использованием манекена-тренажера для проведения реанимации. Традиционными остались проверка знаний ПДД и выполнение комплекса практических упражнений по вождению автомобиля на автополигоне по заданному маршруту («Габаритный коридор», «Парковка задним ходом», «Змейка передним и задним ходом», «Заезд в бокс», «Колея» и т.д.).

Сегодня на балансе «Псковэнерго» состоит почти 800 единиц автотранспортной техники. Помимо бригадных УАЗов и ГАЗов, это КАМАЗы, бурильно-крановые машины, гидроподъемники, снегоболотоходы, тракторы. Вопросам обучения водителей в энергокомпании уделяется большое внимание. Соревнования профессионального мастерства среди этой категории работников являются одной из форм повышения их квалификации и проводятся в «Псковэнерго» ежегодно свыше 20 лет.