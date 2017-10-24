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Происшествия

За изнасилование ребёнка пскович получил 24 года строгого режима

26 октября Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за преступления сексуального характера против половой неприкосновенности несовершеннолетних 31-летнего жителя города Пскова. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, пскович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 31 УК РФ (изнасилование малолетней с использованием ее беспомощного состояния), частью 5 статьи 132 УК РФ (совершение сексуальных действий с использованием беспомощного состояния малолетней потерпевшей), пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни малолетней потерпевшей, наступившего в результате изнасилования потерпевшей). Ему назначено 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

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