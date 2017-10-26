Порховские пенсионеры устроили велопробег по району

22:43, 26 октября 2017, ПАИ

В Порховском районе для членов местного отделения «Союза пенсионеров России» устроили «Месячник пожилого человека». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков пригласил пенсионеров бесплатно посетить бассейн и устроить там праздник на воде с оздоровительной гимнастикой, саунами и чаепитием. На праздник пришли 40 человек, 16 из них приняли участие в заплывах на 25 метров. Победителям председатель отделения Татьяна Князева вручила дипломы, каждому участнику заплывов - призы.

Там же родилась идея путешествий на велосипедах по окрестностям Порхова. 8 октября участники велопробега проехались по деревням Порховского района к имению одного из братьев Ардаматских. Там они посмотрели, как живут люди, полюбовались пейзажами, набрали грибов.

На следующие выходные наметили новый маршрут: Полоное - Буриги. По дороге пенсионеры останавливались у воинских мемориалов. Памятный знак в честь Арнольда Мери - Героя Советского Союза они облагородили посадкой ёлок. А 21октября состоялась 3-я экспедиция - Порхов – Волышово.

«Когда слышишь, что на пенсии скучно и одолевает осенняя депрессия, хочется сказать: оглянитесь вокруг, узнайте, как можно интересно жить и как много нового и интересного узнать о своем крае», - отметила председатель местного Союза пенсионеров Татьяна Князева. Она рассказала, что при библиотеке регулярно проводят мероприятия клубы «Вечерние встречи» и «Лира». При Доме ремёсел третий год работает клуб «Берегиня», курсы по плетению из лозы, травы, бересты. Там можно учиться шить, вязать, плести пояса и обереги, петь, осваивать компьютерную грамотность. При Доме творчества открыта группа здоровья, где пожилые люди занимаются спортивной ходьбой.