0
22:43
Порховские пенсионеры устроили велопробег по району
13:45
Спортсменка из Великих Лук Александра Савенкова оказалась в числе претендентов на «Народное признание»
13:35
Псковская команда «Торнадо» победила в международном хоккейном турнире
14:00
На сайте ПАИ стартовала трансляция встречи «Псков-747» с ивановским «Текстильщиком» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
12:10
Тренер псковских гребцов-олимпийцев снова попытается завоевать «Народное признание»
10:01
Областной чемпионат по бегу на шоссе в память о заживо сожженных жителях Красухи стартует в Порховском районе
21:48
Турнир по баскетболу памяти ветеранов спорта торжественно открылся в Пскове
Еще новости
Спорт

Порховские пенсионеры устроили велопробег по району

В Порховском районе для членов местного отделения «Союза пенсионеров России» устроили «Месячник пожилого человека». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков пригласил пенсионеров бесплатно посетить бассейн и устроить там праздник на воде с оздоровительной гимнастикой, саунами и чаепитием. На праздник пришли 40 человек, 16 из них приняли участие в заплывах на 25 метров. Победителям председатель отделения Татьяна Князева вручила дипломы, каждому участнику заплывов - призы.

Там же родилась идея путешествий на велосипедах по окрестностям Порхова. 8 октября участники велопробега проехались по деревням Порховского района к имению одного из братьев Ардаматских. Там они посмотрели, как живут люди, полюбовались пейзажами, набрали грибов.

На следующие выходные наметили новый маршрут: Полоное - Буриги. По дороге пенсионеры останавливались у воинских мемориалов. Памятный знак в честь Арнольда Мери - Героя Советского Союза они облагородили посадкой ёлок. А 21октября состоялась 3-я экспедиция - Порхов – Волышово.

«Когда слышишь, что на пенсии скучно и одолевает осенняя депрессия, хочется сказать: оглянитесь вокруг, узнайте, как можно интересно жить и как много нового и интересного узнать о своем крае», - отметила председатель местного Союза пенсионеров Татьяна Князева. Она рассказала, что при библиотеке регулярно проводят мероприятия клубы «Вечерние встречи» и «Лира». При Доме ремёсел третий год работает клуб «Берегиня», курсы по плетению из лозы, травы, бересты. Там можно учиться шить, вязать, плести пояса и обереги, петь, осваивать компьютерную грамотность. При Доме творчества открыта группа здоровья, где пожилые люди занимаются спортивной ходьбой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порховские пенсионеры устроили велопробег по району
26 октября 2017
Порховские пенсионеры устроили велопробег по району
Спортсменка из Великих Лук Александра Савенкова оказалась в числе претендентов на «Народное признание»
25 октября 2017
Спортсменка из Великих Лук Александра Савенкова оказалась в числе претендентов на «Народное признание»
Псковская команда «Торнадо» победила в международном хоккейном турнире
22 октября 2017
Псковская команда «Торнадо» победила в международном хоккейном турнире
На сайте ПАИ стартовала трансляция встречи «Псков-747» с ивановским «Текстильщиком» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
21 октября 2017
На сайте ПАИ стартовала трансляция встречи «Псков-747» с ивановским «Текстильщиком» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Тренер псковских гребцов-олимпийцев снова попытается завоевать «Народное признание»
21 октября 2017
Тренер псковских гребцов-олимпийцев снова попытается завоевать «Народное признание»
Областной чемпионат по бегу на шоссе в память о заживо сожженных жителях Красухи стартует в Порховском районе
21 октября 2017
Областной чемпионат по бегу на шоссе в память о заживо сожженных жителях Красухи стартует в Порховском районе
Турнир по баскетболу памяти ветеранов спорта торжественно открылся в Пскове
20 октября 2017
Турнир по баскетболу памяти ветеранов спорта торжественно открылся в Пскове
Многофункциональная спортплощадка появилась в Палкинском районе в деревне Вернявино
19 октября 2017
Многофункциональная спортплощадка появилась в Палкинском районе в деревне Вернявино 3

Идет загрузка...