0
21:00
Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»
15:55
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале
14:05
Актер из Пскова Илья Соколовский рассказал о съемках в новой картине Юрия Быкова
22:57
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
16:01
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
20:23
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
16:40
Реставраторы не дали упасть памятнику Александру Невскому под Псковом (ФОТО)
Еще новости
Культура

Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»

Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей стране днем 4 ноября и в ночь на 5 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по культуре, девиз акции — «Искусство объединяет». Мероприятия будут организованы в музеях, выставочных залах, театрах и библиотеках, а также на открытых пространствах.

В программе акции — выставки, концерты, лекции, мастер-классы, квесты, экскурсии, встречи с художниками, писателями, демонстрация кинофильмов. В рамках проведения акции большинство учреждений культуры будет работать бесплатно и до полуночи.

Так, 3 ноября в рамках акции в фойе Псковского музея-заповедника будет открыта выставка одного предмета к 100-летию революции 1917 года, а в залах Картинной галереи - выставки Василия Сухова и Юрия Сухорукова «Образ и знак в живописи», Юрия Киргизова «Ангел забытого места». В фойе второго этажа откроется экспозиция, посвященная Дню народного единства.

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова традиционно является партнером акции. Преподаватели и студенты колледжа выступят с концертами классической музыки и концертом «Музыка революции»

4 ноября в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в рамках акции состоится интерактивная концертная программа с участием творческого коллектива МБУК «Городской дом культуры им. В. И. Ленина» (Великие Луки) и фольклорного хора ветеранов «Ивушки» (Резекне, Латвия).

В музее-заповеднике «Изборск» мероприятия «Ночи искусств» пройдут  3 ноября. В рамках акции в музее откроются выставка народного художника СССР Петра Оссовского и фотовыставка «Петербург глазами Ангелов: взгляд с Исаакия».

«Ночь искусств» в Изборске продолжится концертом классической музыки. В исполнении студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова прозвучат произведения русских и западноевропейских композиторов. Начало концерта - в 16:00.

Музей истории города Печоры приглашает печерян и гостей города на «Ночь искусств» 4 ноября.

В акции также примут участие Порховский краеведческий музей и порховский районный Дом культуры, Центр эстетического воспитания города Великие Луки, Информационно-культурный центр Великолукского района, Пореченский библиотечно-досуговый центр Великолукского района, Краеведческий музей дружбы народов Пыталовского края, Пустошкинский районный Центр культуры, учреждение «Культура и досуг» Невельского района, Дом культуры им. В. В. Воровского Новосокольников. Программы мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» размещены на сайтах учреждений культуры региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»
26 октября 2017
Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале
23 октября 2017
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале 2
Актер из Пскова Илья Соколовский рассказал о съемках в новой картине Юрия Быкова
23 октября 2017
Актер из Пскова Илья Соколовский рассказал о съемках в новой картине Юрия Быкова 1
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
21 октября 2017
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово 4
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
21 октября 2017
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
20 октября 2017
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
Реставраторы не дали упасть памятнику Александру Невскому под Псковом (ФОТО)
20 октября 2017
Реставраторы не дали упасть памятнику Александру Невскому под Псковом (ФОТО)
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live
19 октября 2017
Итоги туристического сезона подведет сегодня эксперт в прямом эфире ПАИ-live

Идет загрузка...