Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»

21:00, 26 октября 2017, ПАИ

Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей стране днем 4 ноября и в ночь на 5 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по культуре, девиз акции — «Искусство объединяет». Мероприятия будут организованы в музеях, выставочных залах, театрах и библиотеках, а также на открытых пространствах.

В программе акции — выставки, концерты, лекции, мастер-классы, квесты, экскурсии, встречи с художниками, писателями, демонстрация кинофильмов. В рамках проведения акции большинство учреждений культуры будет работать бесплатно и до полуночи.

Так, 3 ноября в рамках акции в фойе Псковского музея-заповедника будет открыта выставка одного предмета к 100-летию революции 1917 года, а в залах Картинной галереи - выставки Василия Сухова и Юрия Сухорукова «Образ и знак в живописи», Юрия Киргизова «Ангел забытого места». В фойе второго этажа откроется экспозиция, посвященная Дню народного единства.

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова традиционно является партнером акции. Преподаватели и студенты колледжа выступят с концертами классической музыки и концертом «Музыка революции»

4 ноября в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в рамках акции состоится интерактивная концертная программа с участием творческого коллектива МБУК «Городской дом культуры им. В. И. Ленина» (Великие Луки) и фольклорного хора ветеранов «Ивушки» (Резекне, Латвия).

В музее-заповеднике «Изборск» мероприятия «Ночи искусств» пройдут 3 ноября. В рамках акции в музее откроются выставка народного художника СССР Петра Оссовского и фотовыставка «Петербург глазами Ангелов: взгляд с Исаакия».

«Ночь искусств» в Изборске продолжится концертом классической музыки. В исполнении студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова прозвучат произведения русских и западноевропейских композиторов. Начало концерта - в 16:00.

Музей истории города Печоры приглашает печерян и гостей города на «Ночь искусств» 4 ноября.

В акции также примут участие Порховский краеведческий музей и порховский районный Дом культуры, Центр эстетического воспитания города Великие Луки, Информационно-культурный центр Великолукского района, Пореченский библиотечно-досуговый центр Великолукского района, Краеведческий музей дружбы народов Пыталовского края, Пустошкинский районный Центр культуры, учреждение «Культура и досуг» Невельского района, Дом культуры им. В. В. Воровского Новосокольников. Программы мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» размещены на сайтах учреждений культуры региона.