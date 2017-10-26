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Общество

Месячник гражданской обороны проходит в Псковской области

На территории Псковской области проходит месячник гражданской обороны, основной целью которого является привлечение внимания населения к вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и различных угроз природного и техногенного характера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

25-26 октября в управлении и подчиненных подразделениях проведены занятия по изучению законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и нормативно-методических документов в области гражданской обороны, а также организовано принятие зачетов по знанию основ организации и ведения гражданской обороны.

Все мероприятия месячника направлены на теоретическое и практическое закрепление знаний и умений по действиям в чрезвычайных ситуациях всех категорий населения.

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