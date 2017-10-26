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Общество

Почти 60 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Пскова

На улицы Пскова для уборки первого снега выведены почти 60 единиц уборочной техники, дополнительные бригады рабочих на уборку тротуаров и переходов. Всего на уборке дворов и тротуаров задействованы, включая дворников, более 600 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первая техника на улицы Пскова выехала в 4:30. Особое внимание водителям снегоуборочной техники и бригадам рабочих предписывалось уделить дорогам с автобусным сообщением. Около 6:00, в связи с непрекращающимся снегопадом, было принято решение продолжать расчистку городских улиц. 

На случай образования гололеда городскими коммунальными службами заготовлено более 2000 тонн песчано-соляной смеси. Муниципальными контрактами также предусмотрена ручная уборка пешеходных дорожек, лестниц, мостиков, карманов под скамейками, памятников и памятных знаков.

Коммунальщики обращаются к автовладельцам с просьбой не парковать личный транспорт у обочин городских дорог, так как автомобили мешают снегоуборочной технике.

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