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Общество

Первенство по пулевой стрельбе стартовало в Пскове

Сегодня, 26 октября, в стрелковом комплексе «Аквилон» открылось лично-командное Первенство по пулевой стрельбе на Кубок главы города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом году для участия в турнире, который будет проходить с 26 по 28 октября, подали заявку более 200 человек в составе 42 команд. В их числе воспитанники военно-патриотических клубов «Юный стрелок» и «Юный снайпер» Центра «Патриот», команды ДОСААФ, сборные образовательных учреждений, команды ветеранов и профессиональных спортсменов.

Кроме того, в первенстве традиционно принимают участие команды Псковской городской Думы и администрации города.

Перед открытием соревнований участников поприветствовал глава Пскова Иван Цецерский, который сам вошел в состав команды псковских парламентариев и выполнил все необходимые упражнения. Вместе с ним в составе сборной в Первенстве приняли участие депутаты Псковской городской Думы Григорий Турчин, Валерий Тюменцев, Денис Иванов, Сергей Мусиенко, Юлия Пожидаева и Сергей Колосов.

Победители в личном первенстве выявляются по наибольшему количеству выбитых очков среди юношей и девушек, мужчин и женщин отдельно. В командном первенстве лидеры определяются по наибольшей сумме набранных очков всех участников. Итоги соревнований будут объявлены в начале ноября.

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