Об опасности остеопороза рассказала пожилым псковичкам практикующий врач городской больницы

21:24, 26 октября 2017, ПАИ

Очередная встреча клуба «Здоровье» в рамках проекта «Помощь ради жизни» состоялась в Псковском Красном Кресте. С пожилыми людьми об остеопорозе говорила практикующий врач городской больницы Жанна Шлоссберг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

Тема выбрана в связи с тем, что 20 октября в мире отмечался День борьбы с остеопорозом. Жанна Шлоссберг отметила, что самая распространенная травма, по медицинской статистике, - перелом шейки бедра, чаще всего этому подвержены пожилые люди. Доктор подготовила презентацию, из которой пенсионеры узнали, чем характеризуется это заболевание, о его симптомах, факторах риска. Особо остановилась врач на вопросах профилактики. В настоящее время прогрессирующий остеопороз нельзя вылечить никакими медикаментами, и Всемирная организация здравоохранения призывает медиков всех стран мира заниматься профилактикой этого заболевания.

После лекции доктор ответила на вопросы присутствующих. Например, пожилые люди узнали, что врач остеопат не занимается лечением остеопороза. При симптомах этого заболевания необходимо обратиться к участковому терапевту или ортопеду, который направит на рентген-обследование и даст направление на анализ крови. Задав вопрос о диагностике данного заболевания, участники встречи узнали, что точную диагностику остеопороза может дать рентгенологическая денситометрия, но в местных больницах такое исследование костной ткани не проводят. На вопрос, что делать пожилым, чтобы не было остеопороза, Жанна Шлосберг подчеркнула, что пенсионерам необходимо принимать препараты кальция и витамина «Д». По её словам, необходима физическая нагрузка в виде прогулок. Доктор отметила, что 15-минутная прогулка способствует выработке в организме человека суточной дозы витамина «Д».

Напомним, что встречи проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемого фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).