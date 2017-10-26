Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»

18:59, 26 октября 2017, ПАИ

Лонгрид Псковского агентства информации «Псковские викинги» победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на профессиональном конкурсе журналистов Северо-Запада «СеЗаМ-2017». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с церемонии вручения, которая проходит сегодня, 26 октября, в Санкт-Петербурге в рамках Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ).

Напомним, в августе 2016 года псковские археологи объявили об открытии на юге области крупного поселения эпохи викингов, располагавшегося на пути «из варяг в греки». Речь идет об уникальной находке: на территории России ничего подобного нет. В свое время обнаружение скандинавского захоронения в Пскове и, в частности, так называемой «Варяжской гостьи», всколыхнуло научный мир. Новое открытие также способно преподнести немало сюрпризов ученым. Специально для Псковского агентства информации археолог Александр Михайлов рассказал о том, почему это памятник столь значим для исторической науки, как он был обнаружен и по какой причине процветающее поселение так и не превратилось в город.

Выступая на церемонии вручения наград победителям конкурса, Александр Михайлов признался: «Вообще-то археологи не любят журналистов, потому что обычно им нужны от нас сенсации в духе Индианы Джонса и Лары Крофт». Однако, добавил он, сотрудничество с ПАИ оказалось очень успешным: историческую информацию редакция смогла поместить в мультимедийный формат, пользующийся интересом у читателей.