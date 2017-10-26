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Общество

Псковская радиожурналистка стала победительницей конкурса «СеЗаМ-2017»

Журналист «Радио России» в Пскове Светлана Васильева стала победительницей в номинации «Лучшая телевизионная передача» конкурса «СеЗаМ-2017». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с церемонии вручения, которая проходит сегодня, 26 октября, в Санкт-Петербурге в рамках Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ).

Награду Светлана Васильева получила за передачу «Кривотолки».

Добавим, в номинации «Лучшая телевизионная передача» за награду также боролся журналист ГТРК «Псков» Виталий Михайлов за телепередачу «Божья застава», вышедшую в рамках программы «Захолустье».

Кроме того, в номинации «Лучший фоторепортаж» в тройку лидеров вошел фотокорреспондент «Комсомольской правды - Псков» Михаил Глущенко за материал «Прорыв линии «Пантера».

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