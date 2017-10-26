Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации

19:21, 26 октября 2017, ПАИ

Журналист Псковского агентства информации Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации «За развитие международного сотрудничества», учрежденной губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и Русским Ганзейским союзом Нового времени. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с церемонии вручения, которая проходит сегодня, 26 октября, в Санкт-Петербурге в рамках Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ).

Жюри отметило статью Ульяны Ловыгиной «Ганза районного масштаба» о Порхове, который вошёл в Международный Ганзейский союз Нового времени в 2016 году.