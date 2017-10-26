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Общество

Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации

Журналист Псковского агентства информации Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации «За развитие международного сотрудничества», учрежденной губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и Русским Ганзейским союзом Нового времени. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с церемонии вручения, которая проходит сегодня, 26 октября, в Санкт-Петербурге в рамках Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ).

Жюри отметило статью Ульяны Ловыгиной «Ганза районного масштаба» о Порхове, который вошёл в Международный Ганзейский союз Нового времени в 2016 году.

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