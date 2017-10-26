«Единая Россия» проведет плановую ежегодную ротацию в региональных и местных отделениях

19:51, 26 октября 2017, ПАИ

«Единой России» предстоит до конца года провести плановую ежегодную ротацию, которая коснется членов региональных и местных политсоветов. Об этом заявил заместитель секретаря генерального совета партии Виктор Селиверстов на селекторном совещании с региональными исполкомами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского отделения «Единой России».

«Региональным партийцам предстоит провести 10-процентную ротацию актива. Это плановая и обязательная процедура, которая прописана в уставе партии», – рассказал В. Селиверстов, напомнив также, что на конец декабря запланирован съезд «Единой России».

По словам депутата Псковского областного Собрания, секретаря Порховского районного местного отделения партии Геннадия Григорьева, необходимо подвести итоги проделанной работы и извлечь из возможных недочетов перспективу для предстоящей деятельности.

«Первичное звено – именно те люди, которые напрямую работают с гражданами, понимают их проблемы и чувствуют ожидания. Поэтому важно, чтобы в ротации партактива учитывались эффективные результаты наших коллег, выявлялись лидеры и те активные единомышленники, которые смогут привнести новые идеи для улучшения качества жизни людей», - подчеркнул Геннадий Григорьев.

Кроме того, заместитель секретаря генерального совета партии коснулся темы предстоящей в следующем году процедуры предварительного голосования (ПГ). «В этом году стартует кампания по избранию президента РФ, поэтому предварительное голосование мы начнем после 18 марта. Напомню, что в 2017 году сбор заявок на участие в ПГ стартовал 26 февраля. Однако, учитывая сжатые сроки его проведения в 2018 году, необходимо уже сейчас начать подготовку всех необходимых процедур. Тем более, нам предстоит более масштабная кампания, чем в 2017 году. В следующем году выборы пройдут в 47 субъектах РФ – всего запланировано 70 выборных кампаний», – подчеркнул В. Селиверстов.

По словам председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Дениса Матвеева, предварительное голосование – это, прежде всего, возможность для молодежи заявить о себе, показать свои намерения не на словах, а на деле, в реальной работе уже на первом этапе выборного цикла. Он добавил, что это шанс для избирателей не только пообщаться с будущими кандидатами, но и наметить вектор дальнейшей работы для депутата в своем округе.

«Молодежь на предварительном голосовании - 2017 в Псковской области была представлена достаточно широко, в том числе и членами Молодежного парламента. Я не вижу в участниках предварительного голосования конкурентов. Мы все единомышленники, и цель предварительного голосования, в моем понимании, – это не борьба, не соперничество, это своеобразный «мозговой штурм», направленный на выработку конструктивных путей решения проблем избирателей. В споре рождается истина. Именно до истины мы пытаемся дойти в рамках предварительного голосования, чтобы сделать работу партии «Единая Россия» максимально продуктивной», - заключил Денис Матвеев.