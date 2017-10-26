Андрей Турчак: Главный приоритет «Единой России» - выполнение социальных обязательств перед людьми

20:46, 26 октября 2017, ПАИ

26 октября состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и руководителя фракции в Государственной Думе, заместителя председателя нижней палаты Сергея Неверова. В рамках встречи обсуждались вопросы рассмотрения проекта федерального бюджета в первом чтении, запланированного на 27 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии "Единая Россия".

«Главный приоритет партии - выполнение социальных обязательств перед людьми, поддержка регионов в части неукоснительного исполнение «майских указов» президента РФ Владимира Путина, - отметил во время встречи А. Турчак. - Поэтому крайне важно, чтобы в бюджете были заложены средства на повышение МРОТ в 2018 году до 85% от прожиточного минимума, а в 2019 году – 100% от прожиточного минимума, индексацию денежного довольствия военнослужащих, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации». Он подчеркнул, что большинство предложений, которые повлияли на параметры рассматриваемого проекта бюджета, были сформированы в рамках реализации программы партии, партийных проектов, а также по итогам отраслевых партийных форумов, которые проходили в течение года.

В свою очередь, Сергей Неверов отметил, что все обозначенные приоритеты в части исполнения поручений президента, социальных обязательств, повышения МРОТ и поддержки регионов являются приоритетом для депутатов фракции и будут учтены. «Мы также подготовили проект постановления Думы по принятию в первом чтении бюджета, в котором отражены все основные приоритеты для работы над поправками ко второму чтению», - сказал С. Неверов. Пристальное внимание будет уделено реализации проектов, поддержанных президентом. «Это проект «Городская среда», поддержка нашего аграрного сектора на уровне не ниже текущего года. Все поручения президента будут реализованы. Мы непременно будем и далее поддерживать хорошо зарекомендовавшие себя проекты в сфере культуры, спорта, образования», - отметил руководитель фракции «Единой России».

Также на встрече Андрей Турчак и Сергей Неверов обсудили вопросы работы депутатов в региональную неделю в период с 30 по 5 ноября. «Наши региональные отделения полностью готовы к организационному обеспечению работы депутатов фракции», - подчеркнул А. Турчак.

«Мы рекомендовали депутатам помимо личных приемов уделить внимание встречам с нашими фракциями в региональных парламентах, депутатскими объединениями органов местного самоуправления для обсуждения планируемого бюджета, наших приоритетов, в том числе, в части поддержки регионов», - заключил Сергей Неверов.