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Общество

Памятки о мерах пожарной безопасности получили жители псковской Серёдки

26 октября государственный инспектор по пожарному надзору в рамках сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны осуществил рейд в деревне Середка Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проинструктированным под роспись гражданам вручены 15 памяток о мерах пожарной безопасности и 15 - по действиям населения в случае поступления сигналов гражданской обороны.

При проведении противопожарных инструктажей основное внимание уделялось правилам эксплуатации печного оборудования, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, а также требованиям к электрооборудованию и электроприборам.

До населения деревни дополнительно доведена обстановка с пожарами на территории Псковского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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