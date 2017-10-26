Ряды псковских полицейских пополнили 27 молодых стражей порядка

20:05, 26 октября 2017, ПАИ

26 октября группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, церемония прошла в музее управления. Учеба 27 слушателей из числа рядового и младшего начальствующего состава длилась 6 месяцев.

С этим событием, а также с предстоящим профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - собравшихся поздравили начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин и ветеран органов внутренних дел Виктор Чернышев. Они напомнили молодым стражам порядка о том, что главная задача сотрудников полиции - это защита прав и законных интересов наших сограждан. «Законность, честность, культура, уважительное отношение к каждому гражданину – ваше главное оружие!» - подчеркнул в своем выступлении начальник управления.

Затем виновники торжества перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по обеспечению общественной безопасности.

В ближайшее время эти полицейские приступят к непосредственному выполнению своих служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.