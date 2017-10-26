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Общество

Почти 2800 детей из нуждающихся семей получили помощь Псковского детского фонда за 9 месяцев

За 9 месяцев Псковское областное отделение Российского детского фонда оказало адресную помощь 2 тыс. 793 детям из нуждающихся семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации. 

95 раз за три квартала фонд оказывал различную помощь (мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости) детским учреждениям области – школам-интернатам, социальным приютам, детским домам. 

1 тыс. 74 малообеспеченных семьи получили различного уровня адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказана вещевая помощь на 2 млн 793,96 тыс. рублей. 

Работники и волонтёры фонда за указанный период организовали детские мероприятия, праздники, выставки, спектакли экскурсии для 1 тыс. 847 детей.

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